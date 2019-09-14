Историк оценил идею Киева перестать называть Россию другом в учебниках

Историк, военный эксперт Борис Юлин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства образования и науки Анны Новосад о необходимости внесения изменений в школьные учебники, в которых Россия названа другом Украины.

«Мы как были двумя братскими народами, так ими и остались. Триединый народ — русские, украинцы, белорусы — исходно один народ. Делать из нас врагов, на мой взгляд, недопустимо», — заявил Юлин.

Ранее Новосад призвала внести изменения в школьную программу Украины и учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

По её словам, события «евромайдана» и конфликт в Донбассе привели к изменению «политического сознания в обществе». Украинский министр считает, что это должно быть отражено в учебниках.