Историк оценил идею Киева перестать называть Россию другом в учебниках

Короткая ссылка
Историк, военный эксперт Борис Юлин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства образования и науки Анны Новосад о необходимости внесения изменений в школьные учебники, в которых Россия названа другом Украины.
Историк оценил идею Киева перестать называть Россию другом в учебниках
  • ©pixabay.com

«Мы как были двумя братскими народами, так ими и остались. Триединый народ — русские, украинцы, белорусы — исходно один народ. Делать из нас врагов, на мой взгляд, недопустимо», — заявил Юлин.

Ранее Новосад призвала внести изменения в школьную программу Украины и учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

По её словам, события «евромайдана» и конфликт в Донбассе привели к изменению «политического сознания в обществе». Украинский министр считает, что это должно быть отражено в учебниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить