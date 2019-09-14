Историк оценил идею Киева перестать называть Россию другом в учебниках
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«Мы как были двумя братскими народами, так ими и остались. Триединый народ — русские, украинцы, белорусы — исходно один народ. Делать из нас врагов, на мой взгляд, недопустимо», — заявил Юлин.
Ранее Новосад призвала внести изменения в школьную программу Украины и учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
По её словам, события «евромайдана» и конфликт в Донбассе привели к изменению «политического сознания в обществе». Украинский министр считает, что это должно быть отражено в учебниках.