В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
- globallookpress.com
По её мнению, события «евромайдана» и конфликт в Донбассе изменили «политическое сознание общества». Новосад заявила, что это необходимо отображать в программах украинских школ и учебниках.
«Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины», — цитирует министра РИА Новости.
Она добавила, что в школьные пособия нужно внести множество изменений, но перед этим «в обществе должны прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события».
В апреле Минобразования Украины заявило, что в учебники включат тему о курсе Киева в ЕС и НАТО.