На Украине в учебники включат тему о курсе Киева в ЕС и НАТО
- ©pixabay.com
Об этом информирует УНН со ссылкой на главного специалиста Директората дошкольного и школьного образования МОН Раиса Евтушенко.
«МОН будет давать рекомендации авторам учебников по истории Украины для 11 класса, чтобы они обязательно в последний параграф учебника внесли закон об изменениях в Конституцию», — приводит её слова телеканал «112 Украина».
Евтушенко добавила, что министерство будет утверждать учебники «в июне или в начале июля».
Ранее на Украине в учебники включили тему о создании новой церкви.