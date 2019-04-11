На Украине в учебники включат тему о курсе Киева в ЕС и НАТО

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Министерство образования и науки Украины (МОН) намерено внести в школьную программу по истории для 11-х классов тему о закреплении в Конституции страны курса в Евросоюз и НАТО.
На Украине в учебники включат тему о курсе Киева в ЕС и НАТО
  • ©pixabay.com

Об этом информирует УНН со ссылкой на главного специалиста Директората дошкольного и школьного образования МОН Раиса Евтушенко.

«МОН будет давать рекомендации авторам учебников по истории Украины для 11 класса, чтобы они обязательно в последний параграф учебника внесли закон об изменениях в Конституцию», — приводит её слова телеканал «112 Украина».

Евтушенко добавила, что министерство будет утверждать учебники «в июне или в начале июля».

Ранее на Украине в учебники включили тему о создании новой церкви.

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