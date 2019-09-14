В Госдуме оценили слова Кучмы о новой встрече «нормандской четвёрки»
- РИА Новости
«О каком сговоре может идти речь, если Россия, Франция и Германия хотят мира, а его условия были закреплены соответствующими соглашениями и подписаны, в том числе украинской стороной?» — заявил депутат.
Он подчеркнул, что достижение мира на Украине является приоритетной задачей встреч «нормандской четвёрки», именно поэтому другие страны-участницы формата могут отрицать те заявления, которые противоречат реализации Минских соглашений.
«Если Украина будет настаивать на каких-то своих личных амбициозных, но неприемлемых для другой стороны конфликта условиях, то все примирительные усилия впустую», — считает Бальбек.
Ранее Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите «нормандской четвёрки» будут подталкивать Зеленского к «неприемлемым» уступкам России.