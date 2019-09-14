В Госдуме оценили слова Кучмы о новой встрече «нормандской четвёрки»

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о том, что на встрече «нормандской четвёрки» Франция и ФРГ могут оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского.
В Госдуме оценили слова Кучмы о новой встрече «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

«О каком сговоре может идти речь, если Россия, Франция и Германия хотят мира, а его условия были закреплены соответствующими соглашениями и подписаны, в том числе украинской стороной?» — заявил депутат.

Он подчеркнул, что достижение мира на Украине является приоритетной задачей встреч «нормандской четвёрки», именно поэтому другие страны-участницы формата могут отрицать те заявления, которые противоречат реализации Минских соглашений.

«Если Украина будет настаивать на каких-то своих личных амбициозных, но неприемлемых для другой стороны конфликта условиях, то все примирительные усилия впустую», — считает Бальбек.

Ранее Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите «нормандской четвёрки» будут подталкивать Зеленского к «неприемлемым» уступкам России.

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