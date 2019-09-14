Кучма: Франция и Германия могут убедить Киев пойти на уступки Москвы
«У меня осталось немного надежд... Зеленскому придётся очень нелегко — он будет один против трёх», — приводит его слова агентство Associated Press.
По словам Кучмы, он опасается, что лидеры Германии и Франции будут оказывать давление на Зеленского для того, чтобы убедить его пойти на компромисс по вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Ранее во Франции и Германии сообщили о подготовке к встрече в нормандском формате.
Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Зеленского к участию в саммите в нормандском формате.