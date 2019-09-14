Кучма: Франция и Германия могут убедить Киев пойти на уступки Москвы

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Представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма выразил опасение, что на встрече «нормандской четвёрки» лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы Киев пошёл на уступки Москвы.

«У меня осталось немного надежд... Зеленскому придётся очень нелегко — он будет один против трёх», — приводит его слова агентство Associated Press. 

По словам Кучмы, он опасается, что лидеры Германии и Франции будут оказывать давление на Зеленского для того, чтобы убедить его пойти на компромисс по вопросу проведения местных выборов в Донбассе.

Ранее во Франции и Германии сообщили о подготовке к встрече в нормандском формате.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Зеленского к участию в саммите в нормандском формате.

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