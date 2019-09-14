Политолог оценил слова Кучмы о новой встрече «нормандской четвёрки»

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Кирилл Горшенин
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы, который выразил опасение, что на встрече «нормандской четвёрки» лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев пошёл на уступки Москве.
Политолог оценил слова Кучмы о новой встрече «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

«Уже и страны Запада выступают за выполнение Киевом условий Минских соглашений, потому что именно Киев их саботирует... Кучма мог бы всё-таки уделить внимание и этому. Уже многие страны, даже Германия, утвердили результат государственного переворота на Украине в 2014 году, и они (страны Европы. — RT) уже устали от такой политики Киева. Наверно, нужно действительно что-то менять в этой политике», — заявил политолог.

Эксперт указал на то, что одной из приоритетных задач встреч «нормандской четвёрки» всё так же остаётся выполнение Минских соглашений.

«Кучме стоит переживать не о том, что Франция и Германия могут не поддержать киевскую позицию, он мог бы обратить внимание на пункты Минских соглашений и поддержать Зеленского в том, чтобы он их выполнял. Тем более, что и сам Кучма ставил подписи под этими соглашениями», — добавил Дудчак.

Ранее Кучма не исключил, что Макрон и Меркель на саммите «нормандской четвёрки» будут подталкивать Зеленского к «неприемлемым» уступкам России.

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