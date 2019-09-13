В Совфеде оценили слова Турчинова о препятствии для войны с Россией

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
В Совфеде оценили слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
  • Reuters

«Считаю, что это заявление не совсем адекватного политика. По его словам получается, что, если бы у Украины всё-таки было ядерное оружие, она объявила бы войну России. Но два наших государства не воюют. Наличие ядерного оружия не говорит о начале конфликта. Думаю, что это очередная провокация, которыми господин Турчинов славился в последние годы», — заявил сенатор.

Ранее Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.

По его словам, Киеву нечего противопоставить Москве в стратегическом вооружении.

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