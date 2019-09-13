Эксперт оценил заявление о риске уничтожения металлургической отрасли

Главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление президента объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова о риске уничтожения металлургической отрасли страны в случае принятия законопроекта №1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

«Чёрная металлургия и добыча железной руды — это важный источник экспортных доходов Украины, успешная продажа продукции за рубеж связана с имеющимися преимуществами для предприятий», — сказал Абрамов.

По его словам, предлагаемый налог на добычу полезных ископаемых в случае Украины совершенно не учитывает реалий промышленности.

Как пояснил эксперт, дополнительные рентные платежи резко понизят конкурентоспособность не только металлургии, но и сопутствующих отраслей.

Абрамов не исключил, что инициатива даст обратный эффект.

Ранее Каленков сказал, что если закон примут, то Украину вытеснят с европейского рынка из-за неспособности конкурировать с более дешёвой продукцией.

В августе украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.