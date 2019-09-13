На Украине заявили о риске уничтожения металлургической отрасли
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- РИА Новости
Об этом он сказал украинскому «Каналу 24».
«Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3—4 раза. Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России», — сказал он.
По его словам, если закон примут, то Украину вытеснят с европейского рынка из-за неспособности конкурировать с более дешёвой продукцией.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в последние годы киевская власть активно уничтожала украинское промышленное производство.