На Украине заявили о риске уничтожения металлургической отрасли

Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли страны в случае принятия законопроекта №1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

Об этом он сказал украинскому «Каналу 24».

«Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3—4 раза. Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России», — сказал он.

По его словам, если закон примут, то Украину вытеснят с европейского рынка из-за неспособности конкурировать с более дешёвой продукцией.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в последние годы киевская власть активно уничтожала украинское промышленное производство.