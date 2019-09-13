В Совфеде назвали «быстрый метод» для Киева оказаться вместе с Крымом

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В комитете Совета Федерации по международным делам назвали «очень быстрый» метод для Киева оказаться вместе с Крымом в составе одного государства. По словам члена комитета Сергея Цекова, для этого Украине нужно «войти в состав России».
В Совфеде назвали «быстрый метод» для Киева оказаться вместе с Крымом
  • РИА Новости

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Всё остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — сказал он РИА Новости.

По словам Цекова, граждане Украины «уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».

В конце августа Зеленский, выступая на первом заседании Рады нового созыва, назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе «возвращение» Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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