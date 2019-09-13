Украина может оказаться среди стран с высокими налогами для компаний

Международный аналитик налоговых и юридических услуг Тод Брэдшоу заявил, что Украина может оказаться в ряду стран с самой высокой налоговой нагрузкой на компании.

Как он отметил изданию «Обозреватель», это произойдёт, если украинские власти примут и утвердят проект закона №1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

«Этот законопроект является сложным для восприятия компаниями, которые занимаются добычей полезных ископаемых на Украине. Он предусматривает существенное увеличение расходов по рентной плате для этих компаний, и, конечно, они обеспокоены по этому поводу», — сказал он.

По его словам, в нынешней ситуации бизнесу и государству необходимо начать диалог, чтобы принять компромиссное решение по поводу предлагаемых вариантов.

Он отметил, что если законопроект примут в нынешнем виде, то Украина станет одной из стран с самой высокой налоговой нагрузкой на компании.

Ранее президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли страны в случае принятия законопроекта №1210.