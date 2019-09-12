Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

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Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
  • © Верховная рада Украины

Как сообщает «Униан», 10 сентября Геращенко заявила, что «пять лет назад «зелёные человечки» захватили Крым, а сейчас «зелёные человечки» захватывают парламент».

Рекомендацию о мерах в отношении Геращенко сделал комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады. За это решение проголосовали шесть членов комитета — депутаты от фракции «Слуга народа». Пять членов комитета проголосовали против, пишет агентство.

Сама Геращенко заседание комитета не посетила.

Как отмечается, для поддержания решения необходимо 226 голосов.

Ранее на Украине обвинили партию президента Владимира Зеленского в узурпации власти в Раде.

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