На Украине обвинили партию Зеленского в узурпации власти в Раде

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Партия лидера Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в нарушение Конституции намерена утвердить состав комитетов Верховной рады без сохранения квот для других политических партий, заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
На Украине обвинили партию Зеленского в узурпации власти в Раде
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«В нарушение предписаний Конституции и законов Украины пропрезидентским большинством в Верховной раде Украины преднамеренно готовится утверждение состава парламентских комитетов без соблюдения конституционно определённых квотных гарантий для политических партий с целью присвоения прав и полномочий оппозиционных сил... речь идёт об узурпации власти», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По мнению партии, таким образом оппозиция лишается полномочий по контролю деятельности власти и соблюдению демократии в стране.

Кроме того, подобная ситуация, как утверждается, нарушает права украинских граждан, интересы которых должно представлять правительство.

В связи с ситуацией представители партии обратились к Генпрокуратуре, Службе безопасности и Госбюро расследований Украины с просьбой дать правовую оценку действиям «Слуги народа».

Ранее в «Европейской солидарности» заявили, что в состав коалиции в Раде войдут «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».

26 августа в «Слуге народа» анонсировали множество изменений в Конституцию.

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