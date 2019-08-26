В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
- РИА Новости
«Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы чётко сейчас видим, что это будет «Слуга народа», «Голос» и «Батькивщина», — цитирует его РИА Новости.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что правящая партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию страны.
По его словам, изменения в том числе будут касаться сокращения числа депутатов украинского парламента.