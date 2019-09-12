Лукашенко призвал не позволить «расшатать» Белоруссию в период выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о том, что нельзя допустить попыток «расшатать страну» в период парламентских выборов.

«Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Об этом он сказал во время согласования назначений руководителей местных органов власти.

По его словам, парламентские выборы являются репетицией президентских.

Ранее Лукашенко на совещании с членами правительства заявил о большой зависимости белорусской стороны от России.