Лукашенко призвал не позволить «расшатать» Белоруссию в период выборов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о том, что нельзя допустить попыток «расшатать страну» в период парламентских выборов.
Лукашенко призвал не позволить «расшатать» Белоруссию в период выборов
  • РИА Новости

«Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Об этом он сказал во время согласования назначений руководителей местных органов власти.

По его словам, парламентские выборы являются репетицией президентских.

Ранее Лукашенко на совещании с членами правительства заявил о большой зависимости белорусской стороны от России.

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