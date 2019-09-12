Лукашенко призвал не позволить «расшатать» Белоруссию в период выборов
- РИА Новости
«Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Об этом он сказал во время согласования назначений руководителей местных органов власти.
По его словам, парламентские выборы являются репетицией президентских.
Ранее Лукашенко на совещании с членами правительства заявил о большой зависимости белорусской стороны от России.