На Украине рассказали о панике в связи со взрывами на арсенале

Глава украинского села Павловка, располагающегося в Винницкой области, Виктор Кособуцкий заявил, что взрывы на арсенале Минобороны Украины в Калиновке вызвали панику среди местных жителей.

Об этом он сказал изданию «Обозреватель».

«Началась небольшая паника, люди начали сильно волноваться. Я принял более 200 звонков за час. Несколько человек выехали в соседние сёла, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись обратно», — сказал он.

По его словам, реакция людей связана с воспоминаниями о пожарах и взрывах, которые произошли на этих военных складах в 2017 году.

«На данный момент пожар практически потушен, остались только локальные задымления, ими занимаются», — добавил Кособуцкий.

Вместе с этим он указал, что в связи с ЧП было принято решение прекратить занятия в школе.

Ранее на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области были зафиксированы взрывы. Позднее украинская военная прокуратура заявила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Осенью 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По данным украинских СМИ, в результате инцидента могли быть уничтожены до 32 тыс. тонн снарядов общей стоимостью $800 млн.

Подробнее об этом инциденте — в материале RT.