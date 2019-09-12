На Украине рассказали о панике в связи со взрывами на арсенале

Короткая ссылка
Глава украинского села Павловка, располагающегося в Винницкой области, Виктор Кособуцкий заявил, что взрывы на арсенале Минобороны Украины в Калиновке вызвали панику среди местных жителей.
На Украине рассказали о панике в связи со взрывами на арсенале
  • Reuters

Об этом он сказал изданию «Обозреватель».

«Началась небольшая паника, люди начали сильно волноваться. Я принял более 200 звонков за час. Несколько человек выехали в соседние сёла, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись обратно», — сказал он.

По его словам, реакция людей связана с воспоминаниями о пожарах и взрывах, которые произошли на этих военных складах в 2017 году.

«На данный момент пожар практически потушен, остались только локальные задымления, ими занимаются», — добавил Кособуцкий.

Вместе с этим он указал, что в связи с ЧП было принято решение прекратить занятия в школе.

Ранее на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области были зафиксированы взрывы. Позднее украинская военная прокуратура заявила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Осенью 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По данным украинских СМИ, в результате инцидента могли быть уничтожены до 32 тыс. тонн снарядов общей стоимостью $800 млн.

Подробнее об этом инциденте — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить