Замглавы СММ ОБСЕ осмотрел строящийся мост в Станице Луганской

Короткая ссылка
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон в ходе рабочего визита в самопровозглашённую Луганскую народную республику (ЛНР) осмотрел строящийся мост в Станице Луганской.
Замглавы СММ ОБСЕ осмотрел строящийся мост в Станице Луганской
  • © mil-lnr.info

«С рабочим визитом через КПП «Станица Луганская» прибыл Марк Этерингтон... Он посетил место ремонта и смог самостоятельно убедиться в проведении зеркальных работ по обе стороны моста», — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении демонтажа блокпоста и начале строительства моста в Станице Луганской.

В конце июля трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить