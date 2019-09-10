Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

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Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
  • Reuters

Сообщается, что за законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования проголосовали 32 депутата, 44 выступили против.

Законопроект внесла оппозиционная Партия реформ. Согласно пояснительной записке, переход должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года.

Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить.

Министр внутренних дел, вице-премьер Март Хельме заверил, что «русский язык никуда не исчезает».

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