Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.

Сообщается, что за законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования проголосовали 32 депутата, 44 выступили против.

Законопроект внесла оппозиционная Партия реформ. Согласно пояснительной записке, переход должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года.

Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить.

Министр внутренних дел, вице-премьер Март Хельме заверил, что «русский язык никуда не исчезает».