Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке
- РИА Новости
«Школа — это не только часть системы образования, но и часть культуры», — сказал он в беседе с ТАСС.
Кылварт отметил, что русские люди являются частью эстонского общества и государства.
«Их культура обогащает наше общество, а значит, её нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке», — пояснил мэр Таллина.
Вместе с этим он выступил за повышение качества преподавания эстонского языка в детсадах и школах.
Ранее генеральный директор Языковой инспекции Эстонии Ильмар Томуск выступил с предложением ужесточить языковые требования к таксистам. Он призвал вернуть в закон об общественном транспорте требование, согласно которому местные самоуправления должны иметь право проверять, на каком уровне таксисты знают эстонский язык.