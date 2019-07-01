Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке

Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить.

«Школа — это не только часть системы образования, но и часть культуры», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кылварт отметил, что русские люди являются частью эстонского общества и государства.

«Их культура обогащает наше общество, а значит, её нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке», — пояснил мэр Таллина.

Вместе с этим он выступил за повышение качества преподавания эстонского языка в детсадах и школах.

Ранее генеральный директор Языковой инспекции Эстонии Ильмар Томуск выступил с предложением ужесточить языковые требования к таксистам. Он призвал вернуть в закон об общественном транспорте требование, согласно которому местные самоуправления должны иметь право проверять, на каком уровне таксисты знают эстонский язык.