В Эстонии предложили ужесточить языковые требования к таксистам

Генеральный директор Языковой инспекции Эстонии Ильмар Томуск предложил ужесточить языковые требования, предъявляемые к таксистам.

Как сообщает ERR, он призвал вернуть в закон об общественном транспорте требование, согласно которому местные самоуправления должны иметь право проверять, на каком уровне таксисты знают эстонский язык.

«Все те, кому нужна карта водителя таксиста, получают её независимо от того, знают ли они эстонский или нет», — отмечает Томуск.

По его словам, несколько раз поступали жалобы на то, «что таксист не смог общаться и на других распространённых в... регионе языках международного общения, таких как английский или русский».

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции перевод школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.