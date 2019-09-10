Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий»
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Об этом заявили в пресс-службе посольства США на Украине.
«Эта команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина больше не была уязвимой при возникновения перебоев в энергоснабжении со стороны России», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, американская делегация вместе с украинскими экспертами оценит «взаимозависимость в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах».
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну. По его словам, Вашингтон является стратегическим партнёром Киева в экономике, энергетике и оборонно-промышленном комплексе.
В конце августа Украина, Польша и США подписали соглашение о газовом сотрудничестве.