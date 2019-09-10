Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий»

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Министерство энергетики США направляет на Украину экспертную делегацию, которая поможет разработать «зимний план действий» для решения критически важных проблем во время предстоящего отопительного сезона.
Минэнерго США поможет Украине разработать «зимний план действий»
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом заявили в пресс-службе посольства США на Украине.

«Эта команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина больше не была уязвимой при возникновения перебоев в энергоснабжении со стороны России», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, американская делегация вместе с украинскими экспертами оценит «взаимозависимость в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну. По его словам, Вашингтон является стратегическим партнёром Киева в экономике, энергетике и оборонно-промышленном комплексе. 

В конце августа Украина, Польша и США подписали соглашение о газовом сотрудничестве.

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