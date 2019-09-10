Порошенко вновь не пришёл на допрос в ГБР

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его показания принёс адвокат Игорь Головань.
Порошенко вновь не пришёл на допрос в ГБР
  • © Petro Poroshenko
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По его словам, экс-глава государства не явился из-за занятости в Верховной раде.

«Они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — цитирует юриста Интерфакс-Украина.

Порошенко неоднократно игнорировал повестки на допросы. Так, 6 сентября его адвокат объяснил это тем, что документ якобы был оформлен с нарушениями.

Руководитель ГБР Роман Труба заявил, что политик «уходит от допросов с использованием сомнительных причин».

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