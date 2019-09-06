Глава ГБР раскритиковал Порошенко за «уход от допросов»
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Об этом, как сообщает ТАСС, Труба написал в своём Telegram-канале.
«Уход от допросов с использованием сомнительных причин — не очень эффективный сценарий для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту», — заявил он.
Труба добавил, что Порошенко «всё равно придётся ходить на допросы».
По словам руководителя бюро, Порошенко хотели допросить по делу относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.
Порошенко дважды не явился на допросы в ГБР на этой неделе — 3 и 6 сентября. Его адвокат Игорь Головань объяснил неявку своего подзащитного «уважительными причинами».