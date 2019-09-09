Савченко стала безработной

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко сообщила, что ищет работу и подала документы в центр занятости.

«Первый мой шаг на следующие полгода как простого человека и гражданина Украины начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости. И теперь, с сегодняшнего дня, мой официальный статус — безработный человек. Я ищу работу», — приводит NewsOne слова Савченко.

Она отметила, что «ближайшие полгода сотрудничество с журналистами всё же продлится, на вытянутую руку или очень близко».

В конце августа сообщалось, что Броварский городской районный суд Киевской области объявил о переносе на два месяца заседания по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить