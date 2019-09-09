Савченко стала безработной

Депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко сообщила, что ищет работу и подала документы в центр занятости.

«Первый мой шаг на следующие полгода как простого человека и гражданина Украины начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости. И теперь, с сегодняшнего дня, мой официальный статус — безработный человек. Я ищу работу», — приводит NewsOne слова Савченко.

Она отметила, что «ближайшие полгода сотрудничество с журналистами всё же продлится, на вытянутую руку или очень близко».

В конце августа сообщалось, что Броварский городской районный суд Киевской области объявил о переносе на два месяца заседания по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.