Заседание по делу Савченко и Рубана перенесли на два месяца

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Броварский городской районный суд Киевской области объявил о переносе на два месяца заседания по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Заседание по делу Савченко и Рубана перенесли на два месяца
  • РИА Новости

«Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание», — цитирует Савченко телеканал «112 Украина».

Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. 22 марта 2018 года её задержали прямо в здании Верховной рады.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в Донбассе. В его машине обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, спрятанный в мебели.

В апреле генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины Савченко и Рубана.

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