Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Раздался телефонный звонок, и меня попросили задержаться в Киеве и улететь вот этим бортом… Звонила Татьяна Николаевна Москалькова. Она сказала: «Ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то её укрепить? Для того чтобы не возникло вдруг шальной мысли, что ты сел в самолёт, улетел, а дальше можно ничего уже не делать, потому что ты уже на свободе, всё хорошо... Задержись, пожалуйста, и прилети со всеми, чтобы это был такой некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны», — рассказал он.

Журналист также заявил, что считает процесс обмена «зеркальной историей».

«Один самолёт взлетал здесь, другой самолёт взлетал в Борисполе. Где-то они там виртуально пересекались в воздухе и примерно одновременно сели. Поэтому: «Сделай, пожалуйста, это, мы будем тебе очень благодарны, потому что это укрепит доверие…» Поскольку просьба была, я эту просьбу выполнил, поэтому там были крики, вой и так далее: «Вот, он обещал, он говорил…» Я поэтому объясняю моё перемещение на этом самолёте из Киева в Москву. Я выполнил просьбу, а я не мог её не выполнить, потому что слишком много усилий было потрачено», — добавил он.

Вышинский также назвал обмен заключёнными между Москвой и Киевом «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В Россию вернулся в том числе Кирилл Вышинский. Москва среди прочих передала Киеву моряков и Олега Сенцова.

Подробнее — в материале RT.