Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной

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Госдепартамент США выпустил официальное заявление в связи с обменом между Россией и Украиной удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной
  • AFP

«Соединенные Штаты приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 пленных, удерживаемых Украиной», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Отмечается, что власти США хотели бы видеть признаки более активного диалога России и Украины.

«Президент (Украины Владимир) Зеленский чётко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», — говорится в заявлении.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.

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