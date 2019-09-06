На Украине намерены создать агентство для управления госдолгом
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Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
Отмечается, что о возможности появления подобного органа сказала министр финансов страны Оксана Маркарова во время внеочередного заседания правительства.
Создание такого агентства предполагает законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».
Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.
Ранее Минфин Украины сообщил, что госдолг страны за июль вырос до $82,4 млрд.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данные о росте госдолга Украины.