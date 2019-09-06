На Украине намерены создать агентство для управления госдолгом

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Кабинет министров Украины собирается предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.
На Украине намерены создать агентство для управления госдолгом
  • © Пресс-служба Президента Украины

Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Отмечается, что о возможности появления подобного органа сказала министр финансов страны Оксана Маркарова во время внеочередного заседания правительства.

Создание такого агентства предполагает законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

Ранее Минфин Украины сообщил, что госдолг страны за июль вырос до $82,4 млрд.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данные о росте госдолга Украины.

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