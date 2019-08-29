Экс-депутат Рады прокомментировал данные о росте госдолга Украины

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данные о росте госдолга Украины до $82,4 млрд за июль.

«А за счёт чего госдолг растёт за месяц на 2,5%? За счёт выпуска правительством ценных бумаг внутреннего займа под сумасшедшие проценты», — заявил он.

По его словам, реально Киев должен не только Международному валютному фонду, но и другим крупным организациям и частным кредиторам.

Как добавил Олейник, украинская экономика находится в таком состоянии, что можно «за копейки» скупить всю страну.

Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.