Рябошапка уволил прокуроров восьми областей Украины

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров восьми регионов страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании статей 9 и 41 закона Украины «О прокуратуре» генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей», — сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

30 августа Рябошапка возглавил Генпрокуратуру Украины.

После назначения он пообещал еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть Украине украденные активы.