Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырёх регионах страны
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей», — говорится в заявлении.
Ранее Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.