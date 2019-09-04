Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырёх регионах страны

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров в четырёх областях страны.
Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырёх регионах страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей», — говорится в заявлении.

Ранее Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.

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