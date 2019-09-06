В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

«5 сентября в районе населённого пункта Первомайск при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фурия», — приводит РИА Новости слова Осадчего.

24 августа офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения беспилотник ВСУ.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.