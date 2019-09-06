В ЛНР заявили об обстреле района Лозового украинскими силовиками

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район Лозового из станкового противотанкового гранатомёта.

«В 20:05 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины... в очередной раз подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомёта район населённого пункта Лозовое», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

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