В ЛНР заявили об обстреле района Лозового украинскими силовиками
«В 20:05 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины... в очередной раз подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомёта район населённого пункта Лозовое», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.
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