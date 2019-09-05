Медведев обсудит вопросы Союзного государства с премьером Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас — 6 сентября проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы российского правительства.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — отметили в кабмине.

Ранее Румас говорил, что Белоруссия и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.

Также в белорусском правительстве заявляли, что президенту страны Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.