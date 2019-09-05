Медведев обсудит вопросы Союзного государства с премьером Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы российского правительства.
«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — отметили в кабмине.
Ранее Румас говорил, что Белоруссия и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
Также в белорусском правительстве заявляли, что президенту страны Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.