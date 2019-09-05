В ДНР заявили о нежелании Киева «услышать голос Донбасса»

Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила, что последние пять лет Киев не предпринимал попыток «услышать голос Донбасса».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, 5 сентября 2014 года в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол.

«В ходе противостояния мы не увидели ни одной попытки Киева услышать голос Донбасса. Украина никогда не считалась с нашим мнением и продолжает вести политику, в которой нет места людям, говорящим на других языках», — отметила Шишкина.

По её словам, с каждым днём граждане народных республик всё больше укрепляются во мнении, что их будущее связано с Россией.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.