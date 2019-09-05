Украинский город Лисичанск вновь может лишиться водоснабжения
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Соответствующее объявление было опубликовано на странице компании в Facebook.
«Завтра состоится обесточивание «Лисичанскводоканала»! Сделайте запасы воды!» — указывается в заявлении.
Как уточняет РИА Новости, «Лисичанскводоканал», помимо Лисичанска, обеспечивает питьевой водой жителей городов Новодружеск и Приволье, а также село Стекольное и близлежащие шахты.
Ранее жители части города Лисичанска, а также населённых пунктов Новодружеск и Приволье уже оставались без воды. Однако в итоге подачу воды там возобновляли.
5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.