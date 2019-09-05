Украинский город Лисичанск вновь может лишиться водоснабжения

Пресс-служба энергетической компании «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) анонсировала обесточивание коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» в Луганской области, которое обеспечивает питьевой водой подконтрольный Киеву город Лисичанск.

Соответствующее объявление было опубликовано на странице компании в Facebook.

«Завтра состоится обесточивание «Лисичанскводоканала»! Сделайте запасы воды!» — указывается в заявлении.

Как уточняет РИА Новости, «Лисичанскводоканал», помимо Лисичанска, обеспечивает питьевой водой жителей городов Новодружеск и Приволье, а также село Стекольное и близлежащие шахты.

Ранее жители части города Лисичанска, а также населённых пунктов Новодружеск и Приволье уже оставались без воды. Однако в итоге подачу воды там возобновляли.

5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.