На Украине жители нескольких городов остались без воды из-за долгов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что жители части города Лисичанск, а также населённых пунктов Новодружеск и Приволье остались без воды из-за долгов.

Как уточняет ведомство, вода перестала поступать примерно 80 тыс. абонентам, так как 19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП «Лисичанскводоканал»: четыре насосные станции и две канализационные насосные станции.

Уточняется, что 20 августа жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволья спасатели подвезли 116 куб. м воды.

Ранее в ГСЧС уже сообщали, что часть Лисичанска оставили без водоснабжения из-за долгов, в результате чего с 1 августа воды лишились около 13 тыс. абонентов.

5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.