В лишённом воды украинском городе частично возобновили водоснабжение

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о частичном возобновлении водоснабжения города Лисичанска, некоторые жители которого ранее остались без воды из-за долгов.
В лишённом воды украинском городе частично возобновили водоснабжение
  • © pixabay.com

Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным ГСЧС, 21 августа было восстановлено электроснабжение трёх насосных станций и двух канализационных насосных станций, которые накануне были отключены от электропитания. К настоящему моменту без электроснабжения остаётся насосная станция «Приволье».

Ранее жители части города Лисичанска, а также населённых пунктов Новодружеск и Приволье остались без воды, так как из-за задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП «Лисичанскводоканал»: четыре насосные станции и две канализационные насосные станции.

5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.

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