В лишённом воды украинском городе частично возобновили водоснабжение
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Об этом говорится в заявлении ведомства.
По данным ГСЧС, 21 августа было восстановлено электроснабжение трёх насосных станций и двух канализационных насосных станций, которые накануне были отключены от электропитания. К настоящему моменту без электроснабжения остаётся насосная станция «Приволье».
Ранее жители части города Лисичанска, а также населённых пунктов Новодружеск и Приволье остались без воды, так как из-за задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП «Лисичанскводоканал»: четыре насосные станции и две канализационные насосные станции.
5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.