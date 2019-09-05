Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников
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Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на соответствующее решение.
В частности, со своих постов ушли заместители министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур, а Игорь Павловский больше не является замминистра обороны страны.
По данным телеканала, правительство уволило по меньшей мере 25 чиновников.
Ранее украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал увольнение Кличко и Супрун.