Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников

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Кабинет министров Украины провёл массовое увольнение чиновников, своих должностей лишились более 20 заместителей глав различных ведомств.
Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на соответствующее решение.

В частности, со своих постов ушли заместители министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур, а Игорь Павловский больше не является замминистра обороны страны.

По данным телеканала, правительство уволило по меньшей мере 25 чиновников.

Ранее украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал увольнение Кличко и Супрун.

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