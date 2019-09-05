Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников

Кабинет министров Украины провёл массовое увольнение чиновников, своих должностей лишились более 20 заместителей глав различных ведомств.

Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на соответствующее решение.

В частности, со своих постов ушли заместители министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур, а Игорь Павловский больше не является замминистра обороны страны.

По данным телеканала, правительство уволило по меньшей мере 25 чиновников.

Ранее украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал увольнение Кличко и Супрун.