В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
- РИА Новости
Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
В министерстве указали, что воспринимают высказывания Додика как выражение его собственного видения ситуации.
Вместе с этим украинский МИД всё равно направил стране ноту протеста.
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
В августе президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что одной из главных задач украинского парламента является «возвращение Крыма» Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.