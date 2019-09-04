В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.

«Сегодня под красочным названием «Демократия» офис президента создаёт такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жёсткую диктатуру», — предупредил он в программе «Украинский формат» в эфире телеканала NEWSONE.

В частности, Кива раскритиковал законопроект Зеленского о переподчинении ему Национальной гвардии Украины.

«Я не вижу смысла выносить данный законопроект на рассмотрение Верховной рады. Кроме того, это потребует внести в Конституцию изменения и расширить президентские полномочия», — объяснил он.

Украинский депутат напомнил, что по действующему закону основной функцией Нацгвардии является охрана общественного порядка.

По его словам, это свидетельствует о «тревожных процессах», которые происходят на Украине.

«Кто вкладывает в уши главы государства нужную информацию — для украинцев секрет. Демократия должна иметь возможность защищаться. А та ситуация, которая сегодня разворачивается в стране, — это начало процесса формирования диктатуры», — подчеркнул Кива.

Он отметил, что в Раде происходит работа «как по дирижёрской палочке», без дискуссий и «инакомыслия».

30 августа Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий вывести Нацгвардию из подчинения МВД и перевести в его подчинение.

Согласно инициативе, командующий Нацгвардии будет назначаться на пост и сниматься с него только президентом без какого-либо контроля со стороны кабмина или Рады.