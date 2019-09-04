В Грузии произошёл пожар на нефтебазе

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Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в грузинском городе Самтредиа.
В Грузии произошёл пожар на нефтебазе
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Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«Существовала опасность распространения огня и на другие резервуары, однако пожарные-спасатели смогли вовремя локализовать пожар. На данный момент ведутся работы по ликвидации огня», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают 14 пожарных бригад.

Ранее пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в американском городе Филадельфия.

В июле URA.RU сообщало, что в районе Центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.

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