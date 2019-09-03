Рада направила в КС проект о лишении депутатов полномочий за прогулы

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Верховная рада направила на заключение в Конституционный суд Украины законопроект, предусматривающий лишение полномочий народного депутата по решению суда за неличное голосование, а также в случае отсутствия без уважительных причин на трети заседаний в течение одной сессии.
Рада направила в КС проект о лишении депутатов полномочий за прогулы
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс-Украина, это решение поддержали 279 народных депутатов.

Согласно проекту, полномочия депутата могут прекратиться досрочно, если суд установит факт неперсонального голосования.

Также причиной досрочного прекращения полномочий может стать отсутствие депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является на протяжении одной очередной сессии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс соответствующий проект на рассмотрение парламента.

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