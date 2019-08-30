Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы в Раде
- РИА Новости
Инициативой также предлагается лишать мандата за «неличное голосование» в Раде.
«Полномочия народного депутата прекращаются в случае... установления судом факта неличного голосования… то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставления народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины», — говорится в пояснительной записке.
Также предлагается лишать депутатов мандата за «отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний» парламента и (или) заседаний парламентского комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.
Ранее в партии «Слуга народа» заявляли о планах внести изменения, которые позволят лишать депутатов мандата за 50% пропусков рабочего времени в Раде.
29 августа Зеленский внёс в Раду проект закона о сокращении числа депутатов в парламенте.