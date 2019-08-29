В партии Зеленского призвали отбирать у депутатов мандаты за прогулы
- РИА Новости
«Мы планируем внести изменения в действующее законодательство», — цитирует телеканал «112 Украина» Верещук.
Она уточнила, что депутатов планируется лишать мандата в случае пропуска 50% рабочего времени без уважительной причины.
«Мы должны как-то навести порядок», — добавила Верещук.
Ранее спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента был избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
26 августа в партии «Слуга народа» заявили, что планируют внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.