В партии Зеленского призвали отбирать у депутатов мандаты за прогулы

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что планируется внести изменения, которые позволят лишать депутатов мандата за 50% пропусков рабочего времени в Раде.
В партии Зеленского призвали отбирать у депутатов мандаты за прогулы
  • РИА Новости

«Мы планируем внести изменения в действующее законодательство», — цитирует телеканал «112 Украина» Верещук. 

Она уточнила, что депутатов планируется лишать мандата в случае пропуска 50% рабочего времени без уважительной причины. 

«Мы должны как-то навести порядок», — добавила Верещук. 

Ранее спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента был избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

26 августа в партии «Слуга народа» заявили, что планируют внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.

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