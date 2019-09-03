Вышинский заявил, что ждёт снятия обвинений по закону, а не по звонку

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что намерен добиться снятия всех обвинений в соответствии с законом, а не после звонка украинского лидера Владимира Зеленского.
Вышинский заявил, что ждёт снятия обвинений по закону, а не по звонку
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«Я не хотел бы, чтобы он (Зеленский. — RT) позвонил и это произошло по звонку. Потому что всё, что со мной происходило до этого целый год, тоже происходило по звонку, но это были плохие для меня звонки... Поэтому я хочу, чтобы было по закону», — подчеркнул он.

Вышинский уточнил, что если его процесс будет завершён по закону, «ложь сразу станет видна».

Он также подтвердил своё нежелание участвовать в обмене заключёнными между Россией и Украиной в связи с непризнанием своей вины.

«Я не осуждён, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я», — объяснил журналист.

Ранее Вышинский сказал, что его главная задача — доказать невиновность в суде.

28 августа киевский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

МИД России назвал данное решение первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

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