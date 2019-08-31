Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
  • РИА Новости

По словам журналиста, слухи об обмене появились спустя 2,5 часа после начала обысков в его квартире.

«Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обменянным», — заявил журналист.

Вышинский добавил, что хочет доказать свою невиновность в суде. Он отметил, что в настоящее время это для него является главной задачей.

Также Вышинский сообщил, что, когда он находился под стражей на Украине, в отношении него не применялись меры физического воздействия.

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