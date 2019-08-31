Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

«Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, — это, конечно, психологическое испытание», — заявил он.

Он также рассказал, что освобождён из-под стражи на Украине под личные обязательства и должен уведомлять суд в случае смены места жительства или работы.

«Я подписал личные обязательства, что я уведомляю суд, если я меняю своё место жительства, то есть физическую прописку, или если я меняю место работы. Кроме этого, я должен приходить в суд по первому вызову», — сказал он.

По его словам, это всё, что на сегодняшний день его ограничивает.

Также Вышинский рассказал, что у него, «как у каждого человека, который провёл определённое время в тюрьме, накопились проблемы», которые его «пока держат в Киеве». Он добавил, что хотел бы оказаться в Москве и увидеться с семьёй.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что журналисту не вернули паспорта.