Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом Лукашенко сказал во время посещения школы в Минске.

«Меня всегда тянет... сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали… сказал: «Я буду на велосипеде ездить (на работу. — RT)», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что отказался от этой идеи, чтобы между ними не проводили параллель.

«Но это (поездки на велосипеде или электромотоцикле. — RT) миленькое дело», — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа».