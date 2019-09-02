В Минкультуры Украины призвали не спешить с созданием русскоязычного канала

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Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что не хочет спешить с созданием русскоязычного государственного канала.
В Минкультуры Украины призвали не спешить с созданием русскоязычного канала
  • © pixabay.com

«Я бы не спешил, потому что новые платформы — это инструмент. И русскоязычный канал — это тоже только инструмент. Давайте поймём, какую задачу мы перед собой ставим», — приводит LB.ua его слова.

В июле замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что власти Украины планируют создать «всемирный русскоязычный телеканал» для ведения «информационной борьбы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту идею украинских властей безумной.

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